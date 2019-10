"To młoda kobieta pomogła chłopcu". Wersja policji inna niż Biedronia

- To młoda kobieta pierwsza pomogła chłopcu biorącemu udział w wypadku, do którego doszło w Taborze (pow. otwocki) - powiedział rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak. Z pierwszych informacji wynikało, że z pomocą jako pierwszy ruszył Robert Biedroń. - Potwierdzam: uczestniczyliśmy w zdarzeniu, na miejscu byliśmy jako pierwsi - mówił we wtorek polityk.