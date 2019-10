Saturn ma więcej księżyców niż dotychczas sądzono. Właśnie odkryto... 20 nowych

Odkrycie nowych księżyców to efekt badań zespołu pod kierunkiem Scotta S. Shepparda z Carnegie Institution for Science w Waszyngtonie (USA), przeprowadzonych przy pomocy japońskiego teleskopu Subaru na Manua Kea na Hawajach. O odkryciu poinformowało w poniedziałek Minor Planet Center, prowadzone przez Międzynarodową Unię Astronomiczną.



Każdy z nowo odkrytych obiektów ma około 5 km średnicy. Trzy obiegają Saturna w tym samym kierunku, w którym obraca się planeta, a 17 - w przeciwnym. Te, których orbita przebiega najbliżej planety, potrzebują około dwóch lat na pełen obieg dookoła Saturna, z kolei najdalsze z tej grupy mają okres obiegu wynoszący trzy lata. Jeden jest rekordzistą, najdalszym księżycem Saturna.



Jak mówi odkrywca księżyców, dalsze badania ich orbit pomogą w ustaleniu ich pochodzenia. Wskazuje też, że podobne grupy zewnętrznych księżyców występują także wokół Jowisza. Odkrycie to sugeruje, że pomiędzy tymi księżycami (albo również - obiektami przelatującymi w pobliżu, takimi jak komety lub planetoidy) może dochodzić do gwałtownych kolizji.



W skład zespołu odkrywców księżyców wchodzą: Scott S. Sheppard z Carnegie Institution for Science, David Jewitt z UCLA, oraz Jan Kleyna z University of Hawaii.



W ubiegłym roku Sheppard odkrył 12 nowych księżyców wokół Jowisza. Dla wymyślenia nazw dla pięciu z nich zorganizowano konkurs. Podobny konkurs ogłoszono teraz dla nowych księżyców Saturna. Można proponować nazwy wywodzące się od olbrzymów z mitologii nordyckiej, galijskiej lub inuickiej.

dk/ PAP