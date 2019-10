Powódź zniszczyła plac zabaw w Kazimierzy Wielkiej. Warszawa pomoże go odbudować

80 tys. zł przekazała Rada Miasta Warszawy na odbudowę zniszczonego przez powódź placu zabaw w Kazimierzy Wielkiej. - Pokazujemy, jak wygląda solidarność. Jeśli obiecujemy wsparcie samorządom, to się z tych obietnic wywiązujemy – powiedział we wtorek w Kielcach prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

Prezydent Warszawy w maju tego roku był w Kazimierzy Wielkiej i obiecał pomoc dla miasta, które ucierpiało podczas powodzi. Rada miasta Warszawy przekazała 80 tys. zł na odbudowę zniszczonego wówczas placu zabaw dla dzieci.

- Spotykamy się z samorządowcami, żeby pokazać, jak wygląda solidarność. Jeśli obiecujemy wsparcie samorządom, to się z tych obietnic wywiązujemy – zaznaczył podczas konferencji prasowej w Kielcach Trzaskowski, który był też pytany o termin zwołania konferencji w ostatnim tygodniu kampanii wyborczej.

"Decyzja o wsparciu dla Kazimierzy Wielkiej zapadła wcześniej"

- W tej chwili mówimy o konkretach. Pojawiło się mnóstwo propagandy, która próbowała tłumaczyć Polakom, że niepotrzebnie pojawili się samorządowcy podczas tej powodzi. A my mówiliśmy jasno, że byliśmy tam, aby pomagać. Żeby konkretnie zapytać jakie są propozycje – wyjaśnił prezydent.

Dodał, że decyzja o wsparciu dla samorządu Kazimierzy Wielkiej zapadła wcześniej (w sierpniu - red.), ale "teraz jest dobra okazja, aby o tym przypomnieć, dlatego, że w tej chwili ta inwestycja będzie realizowana".

Burmistrz Kazimierzy Wielkiej Adam Bodzioch, dziękując za wsparcie poinformował, że zniszczony przez majową powódź plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1, zostanie ponownie oddany do użytku w połowie października.

Trzaskowski nie ukrywał podczas konferencji, że przyjechał do Kielc również po to, aby wesprzeć w kampanii wyborczej lokalnych działaczy Platformy Obywatelskiej. - W tej chwili to wsparcie jest niesłychanie istotne, bo do wyborów zostało zaledwie kilka dni – podkreślił prezydent stolicy. Dodał, że "spotyka się z samorządowcami po to, aby mówić, jak ważne są te wybory".

"Jest naturalne, aby o tym mówić w ostatnim tygodniu przed wyborami"

- Po to, aby mówić również o ewentualnych kosztach wprowadzenia reform przez Prawo i Sprawiedliwość, które zabierają połowę pieniędzy z podatków samorządów. Rozmawiam również z samorządowcami z Gdańska, Wrocławia, Krakowa i z tych mniejszych miast. Zwłaszcza wtedy, kiedy okazywaliśmy sobie wzajemnie solidarność - zaznaczył. Podkreślił, że to "jest naturalne, aby o tym mówić w tym ostatnim tygodniu przed wyborami".

- Specjalnie w tym ostatnim tygodniu przed wyborami, żeby Polacy zdawali sobie sprawę z tego, jaka jest stawka tych wyborów. Ale żeby również walczyć z propagandą, która próbowała tłumaczyć, że nie było solidarności wśród samorządowców. A ta solidarność była i to jest jej emanacja. Właśnie mówimy o tym, kiedy zaczną się prace nad placem zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kazimierzy Wielkiej – podkreślił Trzaskowski.

