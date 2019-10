"Zmarłe" dziecko poruszyło się. Lekarze nie ratowali go, bo nie chciało im się zmieniać dokumentacji

Lekarz wraz z położnikiem z miasta Atyrau w Kazachstanie po odebraniu porodu uznali, że chłopczyk urodził się martwy i wysłali go do kostnicy, choć chwilę później zaczął dawać oznaki życia. Medycy nie zrobili nic dla ratowania noworodka, bo dokumentacja trafiła do szpitalnej bazy danych, a oni nie chcieli dokładać sobie pracy - ujawniły służby antykorupcyjne.