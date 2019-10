Rozpoczęła się naprawa "Czajki". "Pierwsze elementy są już zamontowane"

- Trawa naprawa układu przesyłowego pod Wisłą. Pierwsze elementy są już zamontowane - powiedziała rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Podkreśliła, że prace prowadzone są non stop 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. Roboty odbywają się w tunelu pod Wisłą, którym biegną dwie wielkiej średnicy rury.

Prace prowadzi Inżynieria Rzeszów S.A. Umowę na odtworzenie układu przesyłającego ścieki do zakładu "Czajka" podpisano 2 października. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podało na swoich stronach internetowych, że w ramach umowy wykonawca m.in. zamontuje dwie nowe stalowe rury o długości ok. 100 m każda. Wartość umowy to 23 mln zł netto.

Do awarii kolektorów przesyłających ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do znajdującej się na prawym brzegu oczyszczalni "Czajka" doszło pod koniec sierpnia. MPWiK podjęło wtedy decyzję o zrzucie nieczystości do Wisły. W reakcji premier Mateusz Morawiecki zlecił budowę alternatywnego systemu przesyłowego. 9 września rozpoczęło się tłoczenie ścieków do "Czajki" zastępczym rurociągiem.

dc/ PAP