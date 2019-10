Akcja TOPR na Rysach. Dwóch turystów uratowanych

- Dwóch turystów zadzwoniło do centrali TOPR-u, powiadomili o problemach, będąc w okolicach pierwszych łańcuchów ułatwiających wejście na Rysy w okolicy grzędy - powiedział ratownik dyżurny TOPR.



Zgłoszenie dotarło do ratowników w niedzielę o godz. 15.30. Okazało się, że mężczyźni nie mają odpowiedniego ekwipunku do uprawiania turystyki w zimowych warunkach. Na szlakach powyżej 1400 m leży świeży śnieg. Wychodząc na wysokogórskie szlaki, trzeba mieć ciepłą odzież, raki czy gorącą herbatę w termosie.



Na pomoc poszkodowanym wyruszyło dwóch ratowników TOPR-u, którzy po ogrzaniu turystów sprowadzą ich bezpiecznie do schroniska nad Morskim Okiem.



W niedzielę w Tatrach panowały trudne, zimowe warunki turystyczne. Na Kasprowym Wierchu leży ponad 30 cm śniegu. Wysokogórskie szlaki są oblodzone, a góry spowija niski pułap chmur.

