Turyści Neckermann Polska nadal czekają na powrót do kraju

Jeszcze 21 turystów Neckermanna Polska, które ogłosiło upadłość wróci z wakacji w najbliższych dniach. Do tej pory powróciło do kraju już ok. 3600 klientów tego biura podróży – poinformował w poniedziałek wicemarszałek województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk.

- W momencie ogłoszenia niewypłacalności przez Neckermann Polska poza granicami kraju przebywało ok. 3600 osób. Marszałek województwa natychmiast uruchomił gwarancje ubezpieczeniową – powiedział Raboszuk. Przypomniał, że zgodnie z przepisami - powrotami zajmuje się Urząd Marszałkowski.

Dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki urzędu marszałkowskiego Izabela Stelmańska wskazała, że do tej pory z gwarancji wydatkowano 1 mln zł. Pieniądze te zostały przeznaczone głównie na powroty turystów będących klientami Neckermann Polska. Podkreśliła, że samorząd nie finansował tej operacji.

Koszty powrotów realizowane z zabezpieczenia finansowego

Stelmańska wyjaśniła, że organizator turystyki musi posiadać zabezpieczenie na rzecz klientów. Ustawa przewiduje różne sposoby zabezpieczania na rzecz klientów, jednym z nich jest posiadanie gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej.

- Z tego zabezpieczenia finansowego realizowane są koszty w momencie niewypłacalności organizatora. To jest albo utrzymanie turystów w hotelu, albo organizowanie wcześniejszych powrotów – tam gdzie zajdzie taka potrzeba - albo pokrycie kosztów powrotów, kiedy organizator tego nie dokonał - powiedziała.

Jeżeli, którykolwiek z turystów poniósł na miejscu jakiekolwiek koszty, na przykład uregulował należności bezpośrednio u hotelarza, ma obowiązek zwrócić się do ubezpieczyciela o wypłatę roszczeń. Klient zwracając się o wypłatę roszczeń do Alians Partners - bo on był wystawcą gwarancji ubezpieczeniowej dla Neckermann Polska.

Podobnie powinni postąpić klienci Neckermanna, którzy wykupili wczasy lub wycieczki, a nie będą mogli już z nich skorzystać. Do tej pory wypłacono już z tego tytułu 3,5 mln zł.

Najczęstszym problemem brak opłat za pobyt w hotelu

Wicemarszałek mazowiecki ocenił, że - najważniejszym zadaniem było zapewnienie bezpiecznego pobytu oraz powrotu turystów i udało się to zrealizować.

Wskazał, że najczęstszym problemem klientów Neckermanna Polska był brak opłaty za pobyt w hotelach, przez co doszło – jak określił – do nieprzyjemnych incydentów, jak zablokowanie dostępu do pokoju, zatrzymanie paszportów czy wezwanie policji.

Były też próby zatrzymania turystów w hotelu. W takich sytuacjach kilka razy konieczna była interwencja służb dyplomatycznych.

Stelmańska podkreśliła, że ze strony urzędu marszałkowskiego nie ma podstaw do tego, aby złożyć w prokuraturze zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez przedstawicieli Neckermann Polska.

Działająca w 16 krajach świata firma obsługiwała 19 mln turystów rocznie

Warszawska prokuratura rejonowa prowadzi czynności sprawdzające ws. możliwości popełnienia oszustwa przez przedstawicieli Neckermanna. Zawiadomienie w tej sprawie zostało złożone do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota przez jednego z warszawskich adwokatów. Według zawiadamiającego, przedstawiciele Neckermann sp. z o.o. w Warszawie wydali 23 września w imieniu spółki komunikat o realizacji wyjazdów zgodnie z planem, który wprowadzał w błąd co do kondycji finansowej spółki osoby, które między ubiegłym poniedziałkiem a środą zawarły z tym biurem umowy o podróże turystyczne.

Władze największego na świecie biura podróży Thomas Cook poinformowały 23 września, że znalazło się ono na skraju bankructwa. W ubiegły poniedziałek firma ogłosiła upadłość. W biurach spółki Thomas Cook na całym świecie pracuje 22 tys. osób, z czego 9 tys. w rodzimej Wielkiej Brytanii. Działająca w 16 krajach świata firma obsługiwała 19 mln turystów rocznie. Thomas Cook GMBH było właścicielem 100 proc. udziałów w Neckermann Polska.

Z kolei 25 września biuro podróży Neckermann Polska złożyło w urzędzie marszałkowskim oświadczenie o niewypłacalności.

dc/ PAP