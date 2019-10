Siemoniak: klub PO-KO musi mieć władze, musi funkcjonować

- Rezygnacja Sławomira Neumanna z funkcji przewodniczącego klubu PO-KO to sytuacja awaryjna, klub musi mieć władze, musi funkcjonować - powiedział w poniedziałek wiceszef PO Tomasz Siemoniak. To on - zgodnie z rekomendacją lidera PO Grzegorza Schetyny - ma pokierować teraz klubem PO-KO.