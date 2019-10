Oszukiwali metodą "na policjanta". Trafili do aresztu

Do ośmiu lat więzienia grozi pięciu osobom, które usłyszały zarzuty dokonywania oszustw na szkodę starszych osób metodą "na policjanta". Trzy z nich zostały aresztowane – poinformowała w poniedziałek Małgorzata Stanisławska z zielonogórskiej policji.

Stanisławska dodała, że zatrzymania w tej sprawie były efektem współpracy policji z Zielonej Góry, Zgorzelca i Legnicy.

- Podejrzani są wieku od 23 do 33 lat. Wśród nich jest jedna kobieta. To mieszkańcy woj. dolnośląskiego. Do aresztu trafiło trzech mężczyzn z tej grupy – powiedziała Stanisławska.

Nad dotarciem do oszustów podających się za policjantów w celu wyłudzenia pieniędzy od starszych mieszkańców Zielonej Góry funkcjonariusze z tego miasta pracowali od dłuższego czasu.

Na trop przestępców śledczy wpadli po kolejnym z "ataków". Ich ofiarą padł w ubiegłym tygodniu starszy mężczyzna z Zielonej Góry, który stracił ponad 40 tys. zł. W ciągu kolejnych dni zatrzymano pięć osób, które usłyszały w tej sprawie zarzuty.

- Dzięki pracy operacyjnej i nagraniom z miejskiego monitoringu w miniony czwartek na Dolnym Śląsku najpierw zostały zatrzymane dwie osoby. Dalsze ustalenia doprowadziły nas do kolejnych trzech. Dwie z nich zatrzymali policjanci ze Zgorzelca, a jedną funkcjonariusze z Legnicy – dodała Stanisławska.

dc/ PAP