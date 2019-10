"Był szalony i zapłacił za to najwyższą cenę". Agnieszka Woźniak-Starak o śmierci męża

Agnieszka Woźniak-Starak wspomina, że 17 sierpnia wieczorem razem z rodzicami i mężem była na kolacji. Piotr Woźniak-Starak zaginął kilka godzin później, w wypadku podczas pływania motorówką po jeziorze Kisajno.

"Piotrek miał na Mazurach mnóstwo znajomych, uwielbiał pływać motorówką w nocy. Ja nie, dlatego zostałam w domu i poszłam spać. Tak, był szalony i zapłacił za to najwyższą cenę. O 5 rano obudził mnie telefon, że Piotrek zaginął." - głosi treść wpisu prezenterki telewizyjnej.

Dziennikarka dodała, że 18 sierpnia to dzień urodzin jej ojca. "Od teraz urodziny mojego Taty już zawsze będą rocznicą śmierci mojego Męża, będę się z tym mierzyć co roku" - napisała Agnieszka Woźniak-Starak.

Prezenterka odniosła się również do tego, co działo się po śmierci jej męża. "Wiem dobrze, jak działają media. Razem z Piotrkiem byliśmy częścią tego świata, więc nie kłócę się z tym, że nadal jesteśmy w nim obecni. Nie godzę się jedynie na pisanie nieprawdy. Wydaje mi się, że mam do tego prawo, bo to przecież jest moje życie. Ja jestem i czuję" - przekazała.

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie prowadzi śledztwo w sprawie wypadku producenta filmowego.

"Od kilku dni czytam wszędzie, że byłam wezwana na przesłuchanie do prokuratury, że ze łzami w oczach opowiadałam o tym, że dowiedziałam się o wypadku gdy wracałam z rodzicami do Warszawy, miałam tam ponoć ważne spotkanie. Nic z tego nie jest prawdą, ale po co pisać prawdę, jeśli można dać pole kolejnym insynuacjom, a co za tym idzie kolejny artykułom. Nieważne, że ktoś cierpi." - czytamy we wpisie Woźniak-Starak.

Dziennikarka dodała, że "nigdy nie była wezwana do prokuratury na przesłuchanie".

"Film się już dawno skończył"

"Składałam zeznania na miejscu na Fuledzie, gdzie byłam odkąd przyjechaliśmy tam razem z Piotrkiem z Sopotu. I zostałam do samego końca szukając Go ze wszystkimi, którzy przyjechali nas wesprzeć w najgorszych dniach naszego życia. Tyle." - podkreśliła dziennikarka.

"Na koniec mam prośbę do mediów, żeby z szacunku do naszej rodziny dały nam odetchnąć od wszelkich nieprawdziwych informacji. Film się już dawno skończył, światła na sali zgasły. Pora iść do domu." - zakończyła swój wpis Agnieszka Woźniak-Starak.

Przyczyna śmierci

Pod koniec września prokuratura poinformowała, że przyczyną zgonu producenta filmowego była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa, będąca następstwem masywnego urazu czaszkowo-mózgowego. Obrażenia te powstały najprawdopodobniej od uderzenia śruby napędowej łodzi motorowej.

Ponadto badania chemiczne krwi zmarłego wykazały obecność 1,7 promila alkoholu etylowego, zaś badania chemiczne moczu wykazały obecność 2,4 promila alkoholu etylowego - podała prokuratura.

