Biedroń pytany o wypowiedzi Neumanna: jaki koń jest każdy widzi

Biedroń podczas spotkania z dziennikarzami w Łodzi był pytany m.in. o kolejne opublikowane przez TVP Info nagrania, na których b. szef klubu parlamentarnego PO-Koalicja Obywatelska wspomina m.in. lidera Wiosny.

- To są ku...wa trudne decyzje, to nie są mili goście. Jak Zbyszek słyszy, że ma poprzeć Biedronia, to dostaje ku...wicy i zęby go bolą, ale to są tego typu wybory – mówi Neumann.

Biedroń przyznał, że wie, o jakiego Zbyszka chodzi i że jest to poseł ziemi słupskiej, jego kontrkandydat w wyborach.

"Zatrwożyły" nas ciosy jakie PO dostała od Wałęsy

- Jaki koń jest każdy widzi i znęcanie się nad Platformą Obywatelską nie przystoi po weekendowej konwencji (Koalicji Obywatelskiej). Ciosy jakie dostała PO od prezydenta Lecha Wałęsy nas wszystkich zatrwożyły – powiedział europoseł.

Szef sztabu KW SLD oświadczył, że lewica wyciąga rękę do wszystkich opozycyjnych ugrupowań, bo muszą one ze sobą rozmawiać i szukać dialogu.

- Ale kiedy wewnątrz własnej partii kopią się po kostkach, nawzajem się nagrywają, nawzajem się szantażują, nawzajem się obrażają, a do tego jeszcze obrażają mieszkańców takich miejscowości, jak Tczew, który wymaga atencji, to dzieje się coś złego – ocenił.

"Konsekwentnie robimy swoje"

Biedroń zapewnił jednocześnie, że lewica nie będzie kopać po kostkach opozycyjnych ugrupowań.

- Konsekwentnie robimy swoje. Zobaczcie państwo, jak pięknie się połączyliśmy i niech to będzie przykład dla innych polityków, że trzy pokolenia lewicy są ze sobą w stanie rozmawiać i co więcej, szanować się i planować przyszłość. To bardzo ładny, udany związek partnerski i szkoda, że innym się to nie udaje – powiedział Biedroń o porozumieniu SLD, Wiosny i Lewicy razem, które wspólnie startują w wyborach parlamentarnych.

W piątek opublikowano nagranie rozmowy lidera pomorskiej PO Sławomira Neumanna z lokalnymi działaczami partii z Tczewa, która odbyła się pod koniec 2017 r. w Gdańsku. Polityk w wulgarny sposób wypowiada się w niej na temat sytuacji w tym mieście; rozmowa dotyczy też ewentualnych zarzutów prokuratorskich dla związanych z PO prezydentów miast. Lider pomorskiej PO deklaruje, że stanie murem za wszystkimi, którzy mają problem z prawem, warunkiem jest jednak członkostwo w Platformie.

Neumann w piątek przeprosił za swe słowa

W niedzielę wieczorem opublikowano kolejne taśmy z nagranymi rozmowami Neumanna. Jeszcze przed ich publikacją Neumann poinformował w niedzielę, że składa rezygnację z przewodniczenia klubowi parlamentarnemu PO-KO. Polityk jest "jedynką" listy Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Sejmu w okręgu gdańskim nr 25.

WIDEO - Zandberg: skończymy ze "śmieciówkami" w sektorze publicznym Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dc/ PAP