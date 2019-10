W przyszłym roku wzrosną uposażenia żołnierzy. Przeciętne wynagrodzenie wyniesie ponad 6 tys. zł

Wzrosnąć mają zarówno kwota bazowa, jak i mnożnik. Mnożnik, według którego ustala się przeciętne uposażenie brutto, jest określany w rozporządzeniu prezydenta.



Jak poinformował resort obrony, szef MON Mariusz Błaszczak wystąpił we wrześniu do prezydenta Andrzeja Dudy z wnioskiem o zwiększenie tzw. mnożnika kwoty bazowej, tj. czynnika, który wpływa na wysokość uposażenia żołnierzy zawodowych. "Propozycja szefa MON zakłada, że w 2020 roku przeciętne uposażenie wzrośnie o 624 zł z uwzględnieniem przysługujących żołnierzom dodatków (w tym »trzynastki«)"– zaznaczył resort.

Po wprowadzeniu podwyżek, przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych z dodatkami i miesięczną równowartością dodatkowego uposażenia rocznego ma wynosić 6153 zł. (Dotychczas jest to 5529 zł). Propozycja uwzględnia przewidziane w projekcie ustawy budżetowej podwyższenie kwoty bazowej do wysokości 1614,69 zł (obecnie 1523,29 zł) oraz wzrost wielokrotności tej kwoty (mnożnika) do wysokości 3,811 (aktualnie 3,63).

"Zainteresować służbą wojskową więcej chętnych"



Ministerstwo obrony zaznaczyło, że "dzięki inicjatywie Mariusza Błaszczaka odmrożone zostały kwoty bazowe wpływające na wysokość żołnierskich pensji, co pozwoliło na systematyczne podwyższanie uposażeń". Resort przypomniał decyzję szefa z 2018 r o przeznaczeniu na podwyżki dla żołnierzy na obecny rok 710 mln zł. Od początku 2019 roku uposażenia zasadnicze żołnierzy - w zależności od stopnia wojskowego - wzrosły średnio o od 200 zł do 550 zł.



"Były to najwyższe podwyżki w Wojsku Polskim od lat. Ich wypłata to realizacja jednego z priorytetów ministra Mariusza Błaszczaka. W Ministerstwie Obrony Narodowej konsekwentnie podejmowane są działania, aby zawód żołnierza był konkurencyjny wobec innych, także pod względem zarobków i perspektyw, tak aby zainteresować służbą wojskową więcej chętnych i zwiększyć liczebność Wojska Polskiego" – oświadczyło ministerstwo.



W bieżącym roku podwyżka wyniosła średnio 450 zł dla szeregowych, 410-550 zł dla podoficerów, od 300 zł do 530 zł dla oficerów; w korpusie generalskim podwyżki wyniosły od 200 zł do 350 zł.



W marcu minister zatwierdził także podwyżki dla cywilnych pracowników wojska o średnio 300 zł brutto z wyrównaniem od 1 stycznia – resort zapowiedział także starania, by w 2020 podwyżki płac dla tej grupy wyniosła przeciętnie 500 zł.

dk/ PAP