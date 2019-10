Strzały na komisariacie we Włoszech. Nie żyje dwóch policjantów

Dwóch policjantów zginęło w piątek w Trieście na północy Włoch na komendzie policji, gdy ogień otworzył do nich z pistoletu mężczyzna zatrzymany z bratem pod zarzutem kradzieży skutera. Domniemany złodziej zabrał broń funkcjonariuszowi i zaczął strzelać.

Obaj przestępcy zostali natychmiast zatrzymani.



Policjanci odnieśli ciężkie rany i zmarli wkrótce po ataku, który wywołał wstrząs we włoskim mieście, uchodzącym za spokojne i bezpieczne.



W wyniku strzelaniny ranny został też inny funkcjonariusz.

+++Sparatoria in Questura a #Trieste, i nomi degli agenti uccisi e dei due aggressori+++https://t.co/jF4jJS3EQE pic.twitter.com/UwzUhGHAaX — Il Piccolo (@il_piccolo) 4 października 2019



Według rekonstrukcji zdarzeń, którą prezentują włoskie media, mężczyzna zatrzymany pod zarzutem kradzieży skutera i zaprowadzony na komendę policji razem z bratem, zabrał pistolet funkcjonariuszowi, gdy ten odprowadził go do łazienki. Następnie zaczął strzelać do policjantów, zabijając dwóch z nich.

#CapodellaPolizia Gabrielli e #MinistroInterno Lamorgese stanno raggiungendo #Trieste per stringersi intorno alle famiglie di Pierluigi e Matteo ed esprimere vicinanza alle donne e agli uomini della Questura di Via Tor Bandena e ai triestini tutti pic.twitter.com/9ISjE3RPnn — Polizia di Stato (@poliziadistato) 4 października 2019



Obaj sprawcy rzucili się do ucieczki z komendy wywołując panikę na ulicy. Natychmiast zostali ujęci.

dk/ PAP