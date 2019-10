Wojewoda zlecił kontrolę w warszawskim ratuszu. Sprawdzi, jak przebiega wypłacanie "500 plus"

- Może być tak, że jedynie Warszawa ma problem z wydatkowaniem środków z tak prostego programu. Muszę wiedzieć, na czym polega ten problem, a widać, że komunikacja i dane, które otrzymujemy od służb pana prezydenta, nie są pełne. (…) Dlatego muszę to skontrolować – powiedział Sipiera.

Od początku trwania programu do rodzin na Mazowszu trafiło 11,63 mld zł, w tym od 1 lipca 2019 r. przekazano im łącznie 393,5 mln zł.

O tym, że brakuje pieniędzy na wypłaty 500 plus w Warszawie pisał m.in. piątkowy "Dziennik Gazeta Prawna". Jak podkreślała gazeta, władze miasta twierdziły, że otrzymują za mało pieniędzy od rządu i apelowały o zwiększenie dotacji. Z kolei strona rządowa odpowiadała, że pieniądze wypłacane są na czas, a wina leży po stronie miasta.

Wojewoda: pieniądze są gotowe do wypłat i będą wypłacane w terminie

W poniedziałek prezydent Trzaskowski mówił, że problemy z wypłatą 500 plus w stolicy biorą się z tego, że rząd wszystkim samorządom przekazuje pieniądze w ostatniej chwili. Wojewoda, odnosząc się do tych słów oraz sugestii prezydenta stolicy dotyczącą przesyłania pieniędzy na wypłaty od razu na cały rok, odpowiedział, że takie rozwiązanie nie ma żadnego uzasadnienia.

- Nie możemy dopuścić, by przez jakąś niefrasobliwość czy problemy wewnętrzne ktoś dysponował pieniędzmi, które nie powinny być w danym momencie na koncie samorządów. One powinny pracować w innym zakresie – powiedział wojewoda.

Odpowiedział także na zarzut dotyczący tego, że problemy z wypłatą pieniędzy mają wszystkie samorządy. Jego zdaniem jest on zbyt daleko idący i nie ma pokrycia w faktach.

Zapewnił, że od 1 października pieniądze są gotowe do wypłat i będą wypłacane w terminie. - Nie ma żadnych zagrożeń ani na październik, ani na listopad, ani na grudzień – podkreślił.

Rzecznik ratusza: ratusz wyciągnie wnioski z ustaleń kontroli

- My jesteśmy transparentnym, przejrzystym urzędem i oczywiście poddamy się tej kontroli, mając nadzieję, że ta kontrola nie ma wymiaru politycznego. Sprzeciwiamy się upolitycznianiu się programu "500 plus" w kampanii wyborczej - ocenił rzecznik ratusza Kamil Dąbrowa.

Wyraził również nadzieję, że zapowiedziana kontrola nie ma miejsca po to, by "zakończyć się 10 października, przed wyborami". Podkreślił, że ratusz wyciągnie wnioski z jej ustaleń.

Rzecznik ratusza został również zapytany o informacje podawane przez rzeczniczkę wojewody mazowieckiego Ewę Filipowicz, zgodnie z którymi przelew środków na "500 plus" zrealizowany 26 września był wynikiem zapotrzebowania, które wpłynęło do wojewody dzień wcześniej. Dąbrowa podkreślił, że nie ma wystarczającej wiedzy, by odnieść się do tej informacji.

Jak tłumaczył, we wrześniu na kontach miasta pieniędzy nie było "o tej porze, o której zazwyczaj są (...)". - To już można nazwać opóźnieniem – dodał.

Przelewy od wojewody do stołecznego ratusza

Wojewoda zaznaczył także, że na koniec sierpnia na koncie miasta leżały pieniądze przekazane przez wojewodę w wysokości 50,5 mln zł, a na koniec września nieznacznie ponad 23 mln zł.

Ogółem we wrześniu ratusz zgłosił do wojewody zapotrzebowanie na wypłaty łącznie w wysokości 212,8 mln zł. Wojewoda przelał we wrześniu te pieniądze w sześciu transzach kolejno: 12 września – 65,2 mln zł, 16 września – 21,2 mln zł, 19 września trzy kwoty – 29 mln zł, 27,98 mln zł i 16,98 mln zł oraz ostatnią 26 września – 1,8 mln zł.

Tymczasem na październik miasto zgłosiło już zapotrzebowanie na 191 mln zł. 1 października przelano na konto miasta pierwszą transzę w wysokości 59,8 mln zł.

WIDEO - Rodzice nastolatki uczestniczącej w bójce w Lubinie mają zastrzeżenia do policji Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/ PAP