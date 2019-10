Lublin: znaleziono zwłoki pozbawione głowy. W mieszkaniu był jeszcze tylko amstaff

W jednym z lubelskich mieszkań strażacy odnaleźli ciało mężczyzny pozbawione głowy. Znajdował się tam również agresywny pies. To jego szczekanie skłoniło sąsiada do wezwania na miejsce służb. - Dzisiaj prowadzona jest sekcja zwłok. Na chwilę obecną, nic nie wskazuje na to, żeby do śmierci przyczyniły się osoby trzecie - mówił "Kurierowi Lubelskiemu" Paweł Majka, Prokurator Rejonowy w Lublinie.