Bezdomna zaśpiewała w metrze arię operową. Zaproponowano jej kontrakt na nagranie płyty

Trzy lata temu złodzieje ukradli Emily Zamource cenną wiolonczelę. To złamało jej życie, ale nie odebrało muzycznego talentu, który zaprezentowała oczekującym na metro w Los Angeles. Dzięki temu, że to wykonanie nagrał policjant, bezdomnej zaoferowano mieszkanie, występ na koncercie, a nawet kontrakt płytowy. - Będę wdzięczna Bogu i wszystkim, którzy próbują mi pomóc - powiedziała kobieta.

Emily Zamourka przyjechała do Stanów Zjednoczonych z Rosji 27 lat temu. Przez lata koncertowała, śpiewała i nauczała gry na fortepianie. Jak sama stwierdziła, jej życie zmieniło się, gdy w 2016 r. ktoś włamał się do jej domu i ukradł wartą 10 tys. dolarów wiolonczelę.

- Od tego zaczęły się problemy - wspominała. Wpadła w długi, pogorszył się jej stan zdrowia. Za niepłacenie rachunków eksmitowano ją z mieszkania. Noce spędzała na parkingu, sypiając m.in. na kartonach.

Jednak nadal nie opuścił jej talent. Podzieliła się nim z pasażerami oczekującymi na pociąg na stacji metra w Los Angeles. Wykonała tam operową arię. Wybrała to miejsce, gdyż czuje się tam jak na scenie.

Internauci zebrali prawie 60 tys. dolarów na nowy instrument

Wśród zachwyconych występem widzów był policjant, który postanowił go nagrać i wrzucić do internetu. "Cztery miliony ludzi nazywa Los Angeles domem. Cztery miliony historii. Cztery miliony głosów. Czasem trzeba się zatrzymać i posłuchać, by usłyszeć coś pięknego" - stwierdził w swoim wpisie w mediach społecznościowych.

Krótki film szybko stał się hitem sieci nie tylko w USA. Ktoś zaoferował śpiewaczce mieszkanie, inna osoba zaproponowała występ na koncercie. Internauci w zaledwie kilka godzin zebrali też niemal 60 tys. dolarów na nową wiolonczelę.

Jedną z osób, która chce pomóc Emily, jest nominowany do nagrody Grammy producent muzyczny Joel Diamond. Zaproponował on kobiecie kontrakt na nagranie płyty.

- Z wolą Boga moje życie się zmieni. Będę wdzięczna Jemu i wszystkim, którzy próbują mi pomóc - powiedziała Zamourka.

wka/luq/ Polsat News, polsatnews.pl, Reuters