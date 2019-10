Zabójstwo 24-latki. Podejrzany były konkubent matki kobiety

Policja zatrzymała 40-letniego mężczyznę, który podejrzany jest o zasztyletowanie 24-letniej kobiety w Jastrzębiu-Zdroju. Według nieoficjalnych informacji, mężczyzna to były konkubent matki zamordowanej. Podejrzany sam poinformował o tym, że dokonał zbrodni i że zamierza popełnić samobójstwo.

Do zdarzenia doszło w niedzielę. Oficer dyżurny jastrzębskiej policji otrzymał zgłoszenie, że mężczyzna chce popełnić samobójstwo. Twierdził, że zdecydował się na taki krok, bo kogoś zabił.

Podejrzany zatrzymany w zaroślach



Funkcjonariusze udali się we wskazane miejsce, gdzie w zaroślach odnaleźli mężczyznę. 40-latek przyznał się do zabicia kobiety i wskazał policjantom miejsce, w którym doszło do zbrodni.



Do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego funkcjonariusze próbowali ratować kobietę udzielając jej pomocy przedmedycznej, jednak przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon.



Policjanci zatrzymali 40-latka, a na miejscu zbrodni pod nadzorem prokuratora przez wiele godzin pracowali technicy i śledczy.

Miał pokłócić się z byłą partnerką



Jak poinformował "Dziennik Zachodni", podejrzany to były konkubent matki zamordowanej kobiety. Mężczyzna miał pokłócić się z byłą partnerką i zaatakować jej córkę, kiedy 24-latka wyszła na spacer z psem. Napastnik ugodził ją nożem w serce.



W środę prokuratura złożyła wniosek o aresztowanie mężczyzny. Grozi mu dożywocie.

prz/hlk/ polsatnews.pl, dziennikazachodni.pl