Bernie Sanders trafił do szpitala. Przerwał starania o nominację Demokratów w wyborach prezydenckich

Senator Partii Demokratycznej Bernie Sanders został we wtorek hospitalizowany w związku z bólem w klatce piersiowej - poinformował jego sztab wyborczy. Sanders zawiesił do odwołania walkę o nominację Demokratów w wyborach prezydenckich w USA w 2020 roku. 78-letni senator trafił do szpitala z bólem w klatce piersiowej; lekarze wszczepili mu dwa stenty w związku z niedrożnością jednej z tętnic.