AGD będą mogły posłużyć dłużej. Staną się łatwiejsze do naprawy dzięki przepisom UE

Producenci pralek, zmywarek i lodówek będą zobowiązani, by dostarczać sprzęt oraz części zamienne przez dłuższy niż dotychczas okres czasu. Dzięki nowym normom przyjętym w całej Unii Europejskiej artykuły gospodarstwa domowego będą łatwiejsze do naprawy. Przepisy zaczęły obowiązywać 1 października 2019 r.

Prawodawstwo powstało w wyniku skarg konsumentów z Europy i Ameryki Północnej, niezadowolonych z urządzeń, które psują się zaraz po upływie gwarancji.

Właściciele zwykle nie są w stanie samodzielnie dokonać naprawy lub znaleźć firmy, która podjęłaby się to zrobić za kwotę niższą niż cena kupna nowego urządzenia. To powoduje konieczność sięgania po zamienniki lub wyrzucania niesprawnych artykułów, co z kolei generuje odpady i napędza globalne ocieplenie - podaje BBC.

Zgodnie z nowymi standardami Komisji Europejskiej producenci będą musieli udostępniać części zamienne, takie jak uszczelki drzwi i termostaty, profesjonalnym stacjom obsługi.

Dłuższa żywotność maszyn

Szacuje się, że nowe standardy zapewnią dłuższą żywotność maszyn. Przepisy zawierają również wymogi mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej urządzeń.



Jak podaje BBC, zmiany te mogłyby pomóc zaoszczędzić na rachunkach za energię elektryczną ok. 20 mld euro.

Przepisy wymuszą również przedłużenie żywotności sprzętów. Dyrektywa dotyczy zarówno pralek, jak i lodówek, zmywarek, telewizorów czy serwerów. W przypadku elektroniki wymaga aktualizacji oprogramowania przez osiem lat od wyprodukowania np. serwera.



Cytowana przez telewizję Chloe Fayole z grupy ekologicznej Ecos powiedziała, że "od Stanów Zjednoczonych po Europę ludzie domagają się prawa do naprawy swoich rzeczy, ponieważ są zmęczeni produktami, które mają przedwcześnie się zepsuć".

"50 mln ton dwutlenku węgla mniej"



Libby Peake z brytyjskiego zielonego sojuszu oceniła w rozmowie z BBC, że "nowe standardy są ogromnym krokiem we właściwym kierunku i mogą przynieść prawie 50 milionów ton oszczędności emisji dwutlenku węgla".



Ale Stephane Arditi z Europejskiego Biura Ochrony Środowiska powiedział, że wówczas gdy działania naprawcze "pozostają w rękach kilku firm, tracimy okazję, aby uczynić go przystępnym i łatwo dostępnym". - Małe niezależne warsztaty mogą wnieść wielki wkład w gospodarkę i nasze społeczeństwo. Musimy pomóc im w wykonywaniu ich pracy - zauważył.

