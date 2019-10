Zadłużenie młodych przekroczyło 1 mld zł. Dług rekordzisty to ok. 3,5 mln zł

Ponad 1 mld zł to łączne zaległości osób w wieku 18-24 lat; w ciągu ostatnich trzech lat wzrosły one o ponad połowę - wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i Biura Informacji Kredytowej. Rekordzista, 23- latek, ma na minusie ok. 3,5 mln zł.