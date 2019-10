Urywał lusterka, niszczył karoserie i wybijał szyby. Pijany 23-latek uszkodził 14 samochodów

14 samochodów uszkodził zatrzymany przez policjantów z Sosnowca 23-latek. Idąc wzdłuż ulicy urywał lusterka, niszczył karoserie i wybijał szyby. Mężczyzna był pijany. Może mu grozić do pięciu lat więzienia.

"Sosnowieccy policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego II komisariatu, 29 września późnym wieczorem zostali wezwani na interwencję do dzielnicy Pogoń. Tam, jak wynikało ze zgłoszenia, nietrzeźwy mężczyzna miał niszczyć zaparkowane wzdłuż ulicy samochody" - poinformowała we wtorek śląska policja.

Po przyjeździe na miejsce mundurowi zatrzymali 23-letniego mieszkańca Sosnowca. Okazało się, że uszkodził aż 14 pojazdów. Badanie alkomatem zatrzymanego wykazało prawie 2 promile alkoholu.

We wtorek mężczyzna usłyszał zarzuty zniszczenia mienia. Za to przestępstwo może trafić do więzienia nawet na 5 lat. 23-latek dotychczas nie był karany.

dk/ PAP