"Prezes" u prezesa. Robert Górski przyszedł do Jarosława Kaczyńskiego

Robert Górski z żoną Moniką Sobień-Górską chcieli wręczyć Jarosławowi Kaczyńskiemu swoją książkę. "Jak zostałem prezesem" opowiada o kulisach serialu "Ucho Prezesa". Górski gra tam postać inspirowaną prezesem PiS.

- Jesteśmy po rozmowie z panią Basią, ale to jak zwykle nic nie znaczy, bo od pani Basi nie tacy jak my się odbijali - żartował Górski przed wejściem do środka.

"Z podziękowaniami za inspirację, nieustanną"

Tuż przed wejściem do siedziby PiS aktor napisał dedykację dla Kaczyńskiego: "Panu Prezesowi z pozdrowieniami i podziękowaniami za inspirację, nieustanną, i za to, że ocieplił mój (nasz) wizerunek".

Później małżeństwo Górskich weszło do budynku. - Oczywiście przyjmiemy (książkę - red.). Pana prezesa niestety nie ma, bo trwa okres kampanii wyborczej i pan prezes podróżuje po Polsce - powiedziała jedna z pracownic biura PiS.

Po wyjściu z siedziby PiS Górski stwierdził, że "ładnie to tam nie jest". - Mam nadzieję, że Polska będzie ładniejsza, niż wnętrze siedziby partii rządzącej - dodał.

WIDEO - Kosiniak-Kamysz: zgadzam się z tym, że Polska jest dzisiaj państwem autorytarnym Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zdr/ml/ Polsat News