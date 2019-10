"Kończy się powoli nasz koszmar". Paulina, po udarze i porodzie, wkrótce wróci do domu

- Dla nas to były wyczerpujące miesiące. Dziecko dało Paulinie motywację do tej walki, którą przeżyła - powiedział Polsat News życiowy partner 21-latki, która w ciąży, z rozległym udarem, trafiła na SOR w Zawierciu. Kobieta kilka dni temu urodziła zdrową córeczkę. Rodzina wkrótce wróci do domu. - Czuję się dobrze – powiedziała we wtorek dziennikarzom pani Paulina.