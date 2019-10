Emilewicz: nie mam żadnego związku z Poznaniem; kandyduję ze stolicy polskiej przedsiębiorczości

- Jestem wystawiona na bardzo trudny poligon. Opozycja nie robi właściwie żadnej kampani w Poznaniu, bo śpi snem pewnego zwycięstwa lidera. My ich z tej drzemki staramy się wyrwać - mówiła Jadwiga Emilewicz w programie "Graffiti". Choć jak poinformowała minister przedsiębiorczości i technologii nie ma związku z Poznaniem, to realizuje plan Jarosława Kaczyńskiego i Jarosława Gowina.

Minister była pytana przez Piotra Witwickiego, czy odnalazł się jej rower. Do kradzieży doszło w niedzielę na Wzgórzu Św. Wojciecha w Poznaniu, kiedy minister uczestniczyła we mszy św.

- Do tej pory nie mam roweru. Zgłosiłam jego kradzież na policję i co ciekawe, policjant, który zbierał opis całej sytuacji powiedział, że ktoś dzwonił i widział mój rower. Sprzęt jest bardzo charakterystyczny - to czarna kolażówka, S-ka. Był prezentem urodzinowym od męża - mówiła Emilewicz w programie "Graffiti".

Minister dodała, że chociaż w Poznaniu istnieje system rejestracji rowerów, to ona osobiście z niego nie korzystała. - Wiele osób zapytało mnie jaki jest numer ramy. Tak naprawdę, jeżeli ktoś ukradnie rower ze znaczoną ramą, to nie ma co robić w Poznaniu - zapewniła.

Prowadzący program Piotr Witwicki zauważył, że dzięki sprawie z kradzieżą roweru "wiele osób dowiedziało się", że szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii startuje z Poznania. Na pytanie jaki ma związek z tym miastem, minister odpowiedziała, że "nie ma z nim żadnego związku".

