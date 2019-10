Atak w szkole w Finlandii. Jedna osoba nie żyje, dziesięć jest rannych

Według lokalnego dziennika "Keskisuomalainen", który powołuje się na relacje świadków, młody mężczyzna zaatakował mieczem dziewczynę i kilka innych osób, a także zdetonował małe ładunki wybuchowe.

Z relacji wydawanej w Kuopio gazety "Savon Sanomat" wynika, że policjanci oddali dwa strzały i postrzelili napastnika. Policja nie potwierdziła tych informacji.

10 people have been injured and taken to hospital and one person has been found dead in the school facilities. Two have been injured severely and one of the people in hospital is the suspected perpetrator. #police #Kuopio