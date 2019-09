Wystartował 41. Maraton Warszawski. Zmiany w organizacji ruchu

41. PZU Maraton Warszawski rozpoczął się w niedzielę o godz. 9. Pół godziny później na trasę ruszą uczestnicy "7. Biegu na Piątkę".

Którędy pobiegną biegacze

Trasę maratonu wyznaczono ulicami: Muranowska, Andersa, Mickiewicza, pl. Wilsona, Krasińskiego, na Wisłostradę i dalej ulicami: Krajewskiego, Zakroczymska, Szymanowska, Słomińskiego. Następnie maratończycy przebiegną mostem Gdańskim, Starzyńskiego, Namysłowską, Ratuszową, Wybrzeżem Helskim i Wybrzeżem Szczecińskim, Okrzei, Jagiellońską, Zamoyskiego i Sokolą. Później trasa prowadzi ulicami: Wybrzeże Szczecińskie i biegacze zawrócą pod mostem Poniatowskiego w kierunku mostu Świętokrzyskiego.

Z mostu Świętokrzyskiego udadzą się dalej ulicami: Tamka, Kruczkowskiego, Rozbrat i Górnośląska, ul. Hoene-Wrońskiego i al. Hopfera, przez Agrykolę i Łazienki Królewskie. Z Łazienek zawodnicy wybiegną na Gagarina i dalej będą kontynuowali swój bieg Traktem Królewskim, czyli ulicami: Belwederska, Al. Ujazdowskie, Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście.

Następnie pobiegną ulicami: Miodowa, Bonifraterska, Muranowska, Andersa i Mickiewicza. Z pl. Wilsona pobiegną prosto Mickiewicza i dalej ulicami: Rudzka, Lektykarska, Podleśna, Gwiaździsta na Wisłostradę. Następnie ulicami: Krajewskiego, Zakroczymska, Konwiktorska, Bonifraterska, Międzyparkowa, Słomińskiego i most Gdańskim, Wybrzeże Helskie i Wybrzeże Szczecińskie do mostu Świętokrzyskiego. Dalej trasa wiedzie ulicami: Zajęcza, Dobra, Karowa i Wisłostrada do mety na wysokości Multimedialnego Parku Fontann.

Ważne informacje dla kierowców

Głównemu biegowi będzie towarzyszył bieg na 5 km. Jego uczestnicy wystartują o godz. 9.30 z Konwiktorskiej. Przebiegną ulicami: Muranowska, Andersa, Mickiewicza, pl. Wilsona, Krasińskiego, Wisłostrada do mety na wysokości Multimedialnego Parku Fontann od strony Sanguszki.

Drogi w czasie maratonu będą zamykane dla ruchu w miarę przemieszczania się biegaczy.

Z uwagi na organizację mety maratonu na Wisłostradzie, na wysokości Multimedialnego Parku Fontann, od soboty, 28 września, od godz. 11 wyłączony z ruchu jest prawy pas jezdni Wisłostrady, prowadzącej w kierunku Wilanowa na odcinku od Wenedów do Grodzkiej. Od godz. 21 jezdnia w kierunku Wilanowa na odcinku od Krasińskiego do Grodzkiej została całkowicie zamknięta dla ruchu. Na ulicę tą ruch zostanie przywrócony w niedzielę, ok. godz. 19.30 (na dwóch pasach ruchu), a ok. godz. 21 na całej szerokości ulicy.

W związku z organizacją startu biegu od soboty, 28 września, od godz. 20 zamknięta dla ruchu jest również Konwiktorska od Bonifraterskiej do Zakroczymskiej. Od godz. 7 w niedzielę zamknięty został także przejazd Zakroczymską. Ruch na Konwiktorską wróci w niedzielę o godz. 15.30. Zakaz parkowania i postoju wzdłuż ulicy oraz w zatokach będzie obowiązywał do godz. 18 w niedzielę. Zakaz parkowania będzie obowiązywał także na ulicach: Wybrzeże Gdańskie, Boleść, Bonifraterska, Zakroczymska, Konwiktorska, Wójtowska, Szymanowska, Wybrzeże Helskie, Ratuszowa, Okrzei, Belwederska i w Al. Ujazdowskich.

Zmiany w komunikacji miejskiej

W związku z maratonem i biegiem na 5 km swoje trasy zmieni komunikacja miejska.

W sobotę, po zamknięciu dla ruchu Konwiktorskiej, autobusy linii 178 kończą kursowanie na Muranowskiej. Autobusy linii 227 jadą ulicami: Międzyparkowa i Bonifraterska, a 503 ulicami: Świętojerska i Anielewicza do przystanku końcowego Esperanto. Następnie, po wyłączeniu z ruchu zachodniej jezdni Wisłostrady, autobusy linii 118, 185 i 385 kursują objazdem ulicami: Mickiewicza – Andersa – pl. Bankowy – Senatorska – Nowy Przejazd – al. Solidarności – Nowy Zjazd.

W czasie maratonu swoje trasy zmieniają autobusy linii: 102, 105, 107, 108, 111, 114, 116, 117, 118, 121, 122, 125, 127, 135, 146, 147, 157, 158, 159, 162, 166, 169, 170, 171, 178, 180, 181, 185, 195, 197, 202, 212, 222, 227, 409, 500, 503, 507, 509, 518, 521. Ponadto zmienionymi trasami kursują tramwaje linii: 6, 7, 9, 15, 18, 20, 22, 24, 25, 28.

W trakcie maratonu na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego (www.ztm.waw.pl) jest prowadzona relacja na żywo z bieżącej sytuacji komunikacyjnej na ulicach Warszawy.

