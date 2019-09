Wspaniały gest fair play podczas lekkoatletycznych MŚ

W piątek w stolicy Kataru Dausze rozpoczęły się lekkoatletyczne mistrzostwa świata. Pierwszego dnia rywalizacji odbyły się m.in. eliminacje biegu na 5000 metrów. Podczas zawodów kibice zgromadzeni na stadionie Khalifa byli świadkami niesamowitej sceny.

Na ostatnim okrążeniu przed metą Jonathan Busby z Aruby opadł z sił i wydawało się, że może nie ukończyć biegu. Zawodnik dosłownie słaniał się na nogach. Z pomocą pospieszył mu jednak jego rywal reprezentant Gwinei Bissau - Braima Suncar Dabo, który wziął go pod ramię i doholował do mety.

When you run back to back 3s and you get called through for a quick single #Doha2019 pic.twitter.com/fjcKonq9B5