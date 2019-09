PiS przedstawiło "piątkę dla zdrowia"

- My mamy wizję państwa, nie z dykty, nie państwa teoretycznego, nie państwa, które ma ciągłą niemożność. My chcemy państwa silnego, państwa sprawczego, państwa, które się opiekuje i dba o godność każdego człowieka, nie tylko tego z dużych ośrodków i wielkich miast, ale z małych miejscowości, średnich miast i z każdej wsi - powiedział w sobotę minister zdrowia Łukasz Szumowski, który uczestniczy w Opolu w konwencji PiS.



- Dla nas państwo nie może być bezdusznym aparatem. (...) Państwo ma być oparte o wartości, o rodzinę. (...) Jesteśmy wiarygodni, realizowaliśmy to, co deklarowaliśmy - podkreślał.

- Jesteśmy wiarygodni także, jeśli chodzi o służbę zdrowia. Nasi poprzednicy przez osiem lat nie mieli odwagi powiedzieć, że zdrowie (...) to priorytet, że zdrowie to ważna rzecz, to dobro narodowe. (...) Publiczna służba zdrowia miała być gdzieś z tyłu, a prywatna, biznes, miała być priorytetem, to miało być remedium na służbę zdrowia, m.in. prywatyzacja szpitali i wiemy, do czego to doprowadziło - mówił w Opolu, gdzie trwa konwencja PiS, szef MZ.

Podkreślał, że medycyna i służba zdrowia nie może być oparta tylko na biznesie. - Zdrowie to nie jest produkt, który można wziąć, sprzedać, kupić, zahandlować. Nasza wizja służby zdrowia jest zupełnie inna. To służba zdrowia dla każdego, nie dla bogatego, ale dla każdego Polaka, gdziekolwiek on by nie mieszkał - podkreślił.

- O tym, że zdrowie nie było priorytetem Platformy Obywatelskiej ani PSL, niech świadczy choćby fakt, że nie inwestowali w ogóle w kadry. Wiadomo było, że jest zapaść w kadrach, katastrofa i nic z tym nie zrobili. Tutaj muszę oddać honor profesorowi Marianowi Zembali, który dostrzegł ten problem i widzi do dzisiaj - dodał.



Wybory parlamentarne odbędą się 13 października. Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.

dk/ PAP