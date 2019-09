Zdecydowana przewaga PiS. Sondaż Instytutu Pollster

- Do wyborów parlamentarnych zostały już tylko nieco ponad dwa tygodnie, kampania wyborcza wkracza w finałową fazę. Tymczasem obecnie wygląda na to, że opozycja może ponieść sromotną klęskę, a triumfować będzie Prawo i Sprawiedliwość, które ma olbrzymie szanse, by znów stanąć u władzy. Tak wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu" - pisze w czwartek gazeta.

Według sondażu, na PiS/Zjednoczoną Prawicę głosowałoby 45 proc. wyborców, na Koalicję Obywatelską 26 proc., Lewicę - 14 proc., PSL - 7 proc., a na Konfederację 5 proc. wyborców.

- Prawo i Sprawiedliwość nie jest już partią atrakcyjną tylko dla starszych! Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Pollster na zlecenie "Super Expressu", już połowa młodych Polaków poniżej 24. roku życia chce oddać swój głos na ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego - dodaje dziennik.

dc/ PAP