Szef MON: będziemy gospodarzem najważniejszego forum o budowaniu kompetencji cyber w armii

Dobra wiadomość! W 2021 będziemy gospodarzem Cyber Commanders Forum-najważniejszego forum o budowaniu kompetencji cyber w siłach zbrojnych. Realizacja programu @CYBER_MIL_PL i prace związane tworzeniem Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni zwiększają pozycję PL na arenie międzynarodowej. — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) September 26, 2019

W połowie września minister Błaszczak podpisał decyzję zatwierdzającą koncepcję wojsk obrony cyberprzestrzeni. Formowanie tych wojsk ma zakończyć się w 2024 roku.

- Dowództwo wojsk obrony cyberprzestrzeń powstanie do roku 2022, a skończymy formowanie tych wojsk w roku 2024. Do tego czasu zakładamy, że będziemy dysponowali przeszło 2000 absolwentów kierunków związanych z cyberbezpieczeństwem, będziemy mieć kadry do tego, żeby żołnierze służyli właśnie w ten sposób, żeby zapewnić bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni - powiedział Błaszczak 12 września w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.

Szkoły podoficerskie SONDA w Zegrzu i Toruniu

W Zegrzu i Toruniu mają od 1 października funkcjonować szkoły podoficerskie SONDA, kształcące kandydatów na podoficerów w specjalnościach łączność i informatyka, a także podoficerów WOT.

Błaszczak przypomniał wtedy decyzje o konsolidacji instytucji zajmujących się w wojsku cyberbezpieczeństwem, o powołaniu pełnomocnika ds. tworzenia wojsk obrony cyberprzestrzeni, zwiększeniu limitów naborów na studia związane z cyberbezpieczeństwem, a także o powołaniu liceum informatycznego przy WAT.

Podkreślił, że na studia w Wojskowej Akademii Technicznej w roku 2015/16 na kryptologię i cyberbezpieczeństwo nabór wynosił 15 studentów, a obecnie został powieszony i studiuje już 107-108 osób. Szef MON zakłada, że do roku 2024 Będziemy - dysponowali już przeszło dwoma tysiącami absolwentów kierunków związanych z bezpieczeństwem.

