ClientEarth w pozwie sądowym domaga się zaprzestania do 2035 r. emisji CO2 z Bełchatowa

Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi w pozwie cywilnym wobec właściciela Elektrowni Bełchatów domaga się zaprzestania spalania węgla brunatnego do 2035 r. lub redukcji emisji CO2 do zera. Spółka czeka na oficjalną informację o pozwie.

Jak poinformowała w czwartek fundacja, pozew trafił do Sądu Okręgowego w Łodzi i został oparty na przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska, które pozwalają organizacji ekologicznej wystąpić z roszczeniem o zaprzestanie działalności powodującej szkodę w środowisku lub stan zagrożenia szkodą w środowisku.

W pozwie ClientEarth domaga się, by sąd nakazał właścicielowi Bełchatowa - PGE GiEK - należącej do Grupy Kapitałowej PGE - "zaprzestania działalności powodującej zagrożenie dla środowiska jako dobra wspólnego poprzez odejście od spalania węgla w Elektrowni Bełchatów najpóźniej do 2035 r., lub zainstalowanie w elektrowni urządzeń redukujących emisję CO2 do zera w tym samym terminie". Spółka poinformowała, że czeka na oficjalną informację o pozwie.

- Pozew jest bezprecedensowy o tyle, że do tej pory nikt nie używał tej podstawy prawnej wobec tak dużej instalacji. Jednak podstawa prawna Prawie ochrony środowiska jest bardzo wyraźna - powiedział prezes ClientEarth Marcin Stoczkiewicz, dodając, że po raz pierwszy użyto tych paragrafów w kwestii ochrony klimatu.

Pod petycją o wdrożenie planu redukcji emisji CO2 podpisało się 10 tys. osób

- Nie jest naszą rolą, by wskazywać jakie technologie zastosować - zaznaczył Stoczkiewicz, podkreślając, że są analizy, wskazujące technologiczne rozwiązania dla Bełchatowa. To np. hybrydyzacja, czyli modernizacja bloków w kierunku jednostek wielopaliwowych (węglowo-gazowo-biomasowych); budowa nowych bloków gazowo-parowych i modernizacja istniejących lub budowa nowych bloków na węgiel brunatny z uwzględnieniem technologii wychwytu i składowania CO2.

ClienEarth przytacza dane Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarzadzania Emisjami, z których wynika, że emisja CO2 z Elektrowni Bełchatów w 2016 r. wyniosła ok. 35 mln ton, w 2017 r. - ok. 37 mln ton, a w 2018 r. - ponad 38 mln ton, co odpowiada ok. 10 proc. całej emisji Polski.

Fundacja podkreśla, że właściciel nie przedstawił żadnego oficjalnego planu zmniejszenia wpływu elektrowni na klimat. Przypomina też, że pod petycją o bezzwłoczne wdrożenie planu redukcji emisji CO2 z elektrowni przez PGE GiEK podpisało się 10 tys. osób.

Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi to niezależna organizacja prawnicza

Bełchatów to największa elektrownia w Polsce. Łączna moc zainstalowana bloków na węgiel brunatny wynosi 5298 MW, a moc osiągalna 5472 MW. Produkuje ok. 20 proc. energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym i zużywa ok. 40 mln ton węgla brunatnego rocznie.

Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi jest niezależną organizacją prawniczą, działającą na rzecz ochrony środowiska. W ostatnich latach m.in. składała w sądach administracyjnych w Szwecji i Finlandii skargi na zgody na budowę gazociągu Nord Stream 2. Kilka dni temu skierowała do komitetu ds. przestrzegania Konwencji z Aarhus skargę na odmówienie ClientEarth legitymacji do skarżenia budowy Nord Stream 2 w Szwecji.

WIDEO - Kwaśniewski: dobrze, że wizy zostaną zniesione, ale dziękować nie ma komu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dc/ PAP