12-latka, która urodziła dziecko wyznała kim jest ojciec

Prokurator okręgowy Mariusz Lampart poinformował, że 12-latka została przesłuchana w tzw. niebieskim pokoju, który jest w bielskiej komendzie policji.

- Małoletnia wskazała ojca dziecka. Jest nim osoba nieletnia. W związku z tym faktem sprawa o czyn karalny z art. 200 par. 1 Kodeksu Karnego (seksualne wykorzystanie małoletniego – red.) zostanie przekazana sądowi rejonowemu w Bielsku-Białej IV wydział Rodzinny i Nieletnich – poinformował Lampart.

Przesłuchanie w "Niebieskim pokoju"

W Polsce obcowanie płciowe z osobą małoletnią poniżej 15 roku życia jest przestępstwem ściganym z urzędu. Grozi za to od 2 do 12 lat więzienia.

"Niebieski pokój" to pomieszczenie przystosowane do przesłuchań dzieci. Jego istotą jest zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa i możliwie największego komfortu. Przesłuchanie ma najczęściej formę rozmowy dziecka z sędzia, w której uczestniczy także psycholog.

Wcześniej w sprawie przesłuchana została matka dziewczynki.

12-latka urodziła dziecko w bielskim szpitalu w lipcu br. To chłopczyk. Urodził się zdrowy.

Śledztwo w sprawie doprowadzenia do obcowania płciowego z 12-latką prowadzi prokuratura rejonowa Bielsko-Biała – Północ. Bielscy śledczy informowali latem br., że pokrzywdzona w wyniku zaistniałego zdarzenia zaszła w ciążę. Do porodu doszło już w trakcie trwającego śledztwa. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożył do organów ścigania sąd rodzinny, pod którego opieką była pokrzywdzona.

las/ PAP