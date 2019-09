Senator z Haiti wysiadł z auta i zaczął strzelać. Ranił m.in. fotoreportera [WIDEO]

Protesty w Haiti trwają od kilku miesięcy. Mieszkańcy wyrażają sprzeciw wobec korupcji, w którą mają być uwikłani zarówno prezydent Moise jak i część członków rządu. Opozycja oskarża Moise o doprowadzenie do kryzysu ekonomicznego.

Najtragiczniejsze w skutkach protesty miały miejsce w lutym. W wyniku starć pomiędzy siłami rządowymi a demonstrantami zginęło wtedy co najmniej 26 osób, a 77 zostało rannych.

"Samoobrona jest świętym prawem"

Do strzelaniny z udziałem senatora doszło w poniedziałek. Fotograf agencji Associated Press Dieu-Nalio Chery został ranny w twarz i trafił do szpitala. Lekarze usunęli z ciała mężczyzny fragment pocisku. Według mediów, ucierpiał również ochroniarz Leon Leblanc, jednak nie ma informacji, w jakim jest stanie.

Po oddaniu strzałów senator Fethiere wsiadł do samochodu i odjechał. Później, zapytany o całe zdarzenie, przekonywał, że była to samoobrona.

- Zostałem zaatakowany przez brutalne grupy bojowników, więc broniłem się - powiedział polityk. Dodał, że "samoobrona jest świętym prawem".

