Ścigała korupcję w Rumunii, będzie szefem prokuratury UE. Bukareszt przeciwko

Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich uzgodnili we wtorek, że Laura Codruta Kovesi, była szefowa rumuńskiej agencji ds. walki z korupcją (DNA), zostanie prokuratorem europejskim.

Rozmowy między obiema instytucjami w tej sprawie trwały od wiosny. Kovesi miała twarde wsparcie Parlamentu Europejskiego, ale Rada UE, w której zasiadają przedstawiciele państw członkowskich, preferowała francuskiego kandydata Jean-Francois Bohnerta.

Pat trwał do ubiegłego tygodnia, gdy fińska prezydencja przeprowadziła głosowanie wśród stolic i okazało się, że większość jest jednak gotowa zaakceptować Kovesi. Przeciwko kandydatce ze swojego kraju mocno występowały władze w Bukareszcie przez kilka miesięcy torpedując jej szanse. Ostatecznie Parlament Europejski jednak postawił na swoim.

- Pani Kovesi to idealny wybór na stanowisko szefa prokuratury UE. Ma doskonałe kompetencje zawodowe. Ponadto Rumunia nie ma obecnie żadnych kluczowych stanowisk w UE - oświadczył po negocjacjach szef komisji wolności obywatelskich europarlamentu Juan Fernando Lopez Aguilar (Socjaliści i Demokraci, S&D).

Naraziła się wielu politykom

W Parlamencie Europejskim panuje zgoda co do tego, że Rumunka jest bardzo kompetentna. Kovesi swoją działalnością bardzo mocno przyczyniła się do ograniczenia korupcji w Rumunii, ale naraziła się przy tym wielu politykom, ścigając nadużycia również wśród elit władzy.

- Bardzo się cieszymy, że Laura Kovesi będzie prowadzić nową Prokuraturę Europejską. Odpowiada ona najlepiej wizji Parlamentu Europejskiego, dotyczącej silnego i wiarygodnego biura prokuratora europejskiego (EPPO). Pani Kovesi jest niezwykle kompetentna i ma imponujące osiągnięcia w walce z korupcją z niezwykłą determinacją i wielką odwagą - oceniła szefowa komisji kontroli budżetowej PE Monika Hohlmeier z europejskiej Partii Ludowej.

Porozumienie w sprawie mianowania Kovesi na stanowisko szefa prokuratury europejskiej musi zostać jeszcze formalnie zatwierdzone przez Parlament i Radę UE.

Do tej pory do prokuratury europejskiej przystąpiły 22 państwa członkowskie. Pięć - Polska, Węgry, Szwecja, Dania i Irlandia - nie zdecydowały się na ten krok. Proceduralnie nie ma jednak przeszkód, żeby zrobiły to w dowolnej chwili.

Prokuratura europejska, która ma prowadzić sprawy przestępstw związanych z nadużyciami finansowymi, korupcją, praniem pieniędzy i poważnymi transgranicznymi oszustwami związanymi z VAT na kwotę powyżej 10 mln euro, rozpocznie działalność do końca 2020 r. Jej siedziba będzie w Luksemburgu.

prz/ PAP