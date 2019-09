Załoga śmigłowca LPR oślepiona laserem. Lekarz ma uszkodzony wzrok

Wiązka światła oślepiła w Warszawie załogę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Lekarz, będący na pokładzie trafił do szpitala. Ma uszkodzoną siatkówkę oka i problemy z prawidłowym widzeniem. Lekarz nie może na razie wykonywać obowiązków służbowych.

Ostre światło oślepiło załogę śmigłowca, w chwili kiedy ta wracała po nocnej akcji do bazy w Warszawie.

Laser trafił prosto w oko

- Nie było to pojedyncze oślepienie tylko kilka razy ktoś "strzelał" oślepiając całą załogę - powiedziała Polsat News Justyna Sochacka, rzeczniczka Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W zdarzeniu ucierpiał lekarz, Mariusz Mioduski. Nie wiadomo czy odzyska pełną sprawność w oku. Jak podaje reporter Polsat News, rokowania nie są najlepsze.

- Obrzęk siatkówki się zmniejszył jednak jego wzrok nie jest w dobrym stanie - podała Sochacka. Dodała, że lekarza najbardziej boli to, że została zawieszona jego działalność w Pogotowiu Ratunkowym.

Policja: "wyrachowane działanie"

- Osoba, która tym laserem oświetla statki powietrzne jest nieodpowiedzialna. Taki człowiek nie ma świadomości, a jeżeli ma, to jest to wyjątkowo wyrachowana osoba ze złymi zamiarami, bo tego typu działanie może doprowadzić do ogromnej tragedii - skomentował działanie nieznanego sprawcy asp. szt. Tomasz Oleszczuk z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji.

W momencie, gdy załoga śmigłowca znalazła się nad miejscem z którego celowano wiązką lasera, pobrała współrzędne. Być może pomoże to w ustaleniu osoby, która dopuściła się tego czynu.

Za oślepienie załogi i sprowadzenie zagrożenia w ruchu powietrznym grozi grzywna i kara więzienia od roku do 10 lat, a w szczególnych przypadkach - nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

