Szef MSZ: mamy pomysł, jak odzyskać wrak

- Zaproponowałem szefowi rosyjskiego MSZ Siergiejowi Ławowrowi, by wrak tupolewa wrócił do Polski, ale pozostał pod specjalną obserwacją Rady Europy, a Rosja miałaby do niego dostęp, gdy wymaga tego śledztwo - poinformował minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz.