Premier Irlandii spotkał się z Donaldem Tuskiem podczas szczytu klimatycznego ONZ

Varadkar i Tusk podkreślili, że zależy im ma zawarciu umowy, pozwalającej na uporządkowane wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, ale zastrzegli, że jak dotąd Londyn nie przedstawił propozycji, która pozwoliłaby na osiągnięcie porozumienia w sprawie tzw. backstopu.

Backstop to mechanizm mający na celu niedopuszczenie do powstania twardej granicy między Irlandią a Irlandią Północną. To główny powód, dla którego Londyn nie może się porozumieć z Unią, ale też przyczyna konflitków także między rządem premiera Borisa Johnsona, a częścią brytyjskich parlamentarzystów. Izba Gmin już trzykrotnie odrzuciła umowę wynegocjowaną w 2018 roku przez rząd poprzedniczki Johnsona, Theresy May.

W poniedziałek w Nowym Jorku odbywa się szczyt klimatyczny, zorganizowany w przeddzień rozpoczęcia debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Wezmą w nim udział przywódcy około 60 krajów.

ac/ PAP