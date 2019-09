Zamieszanie wokół "Soku z Buraka". "Urząd Hejtu Warszawy"

Tygodnik "Sieci" napisał, że "Sok z Buraka" to "najbardziej hejterski, a jednocześnie najbardziej popularny obszar internetu, w którym atakuje się Prawo i Sprawiedliwość". Według tygodnika, za SzB stoi człowiek PO, który zatrudniony jest nie tylko przez tę partię, ale również w stołecznym ratuszu.

Czabański: to ma być oddanie władzy hejterom

Czabański ocenił w radiowych "Sygnałach dnia", że doniesienia tygodnia pokazują niestety - bardzo dziwne powiązania, żeby nie powiedzieć ostrzej, samorządu z opozycją na tej płaszczyźnie niesłychanie psującej polskie życie publiczne, czyli w tzw. hejcie.

Dodał, że sam jako poseł doświadczył "hejterskiej w istocie akcji" PO, w której po Polsce jeździły billboardy przekonujące, że politycy PiS otrzymali nienależne pieniądze.

- Mnie oskarżono w ogóle bez jakichkolwiek w ogóle związków tej sprawy z rzeczywistością, ja nie pobrałem żadnych premii jako członek rządu przez parę miesięcy, kiedy byłem u premier Beaty Szydło, tym niemniej taki billboard w moim regionie jeździł - powiedział Czabański.

Wyjaśnił, że zgłosił tę sprawę do prokuratury, ale ta do tej pory nie może doczekać się informacji, kto organizował i finansował akcję z billboardami. - Mnie się wydaję, że odpowiedź okaże się jedna - samorządy - powiedział Czabański.

Zauważył jednocześnie, że PO postuluje, by ograniczyć wpływy rządu i więcej władzy oddać samorządom lokalnym. - Koncepcja, żeby wszystko oddać elitom samorządowym (nie) jest koncepcją pozbawioną zamysłu politycznego, tego niedobrego, który ma popsuć życie publiczne. Wcale nie ma to być oddanie władzy obywatelom, tylko to ma być oddanie władzy hejterom, jak się okazuje - stwierdził Czabański.

Fogiel: boli, ale nie zaskakuje

Zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel był pytany w poranku stacji katolickich "Siódma – Dziewiąta", czy doniesienia tygodnika go zaskakują. Chodzi o materiał w którym napisano, że za atakującym PiS profilem "Sok z Buraka" – popularnym przede wszystkim na Facebooku i Twittterze - stoi człowiek PO, który zatrudniony jest nie tylko przez tę partię, ale również w stołecznym ratuszu.



- Szczerze mówiąc i z przykrością, muszę powiedzieć – nie zaskakuje mnie to, boli, ale nie zaskakuje. Wielokrotnie wskazywaliśmy, również w tej kampanii, że fake newsy, czyli de facto dezinformacja, oszustwa w internecie, hejt to są niestety metody działania, które nasi konkurenci z Platformy Obywatelskiej, z Koalicji Obywatelskiej przyjęli – powiedział Fogiel.

Wskazał, że nie dalej niż w zeszłym tygodniu uczestniczył w konferencji dotyczącej akcji (Koalicji Obywatelskiej - przyp. red.) z hasłem i hasztagiem "Silni Razem" - pod którym znaleźć można absolutnie koszmarne, wulgarne, obraźliwe rzeczy, a które znalazło się na kampanijnym busie.

- Teraz, jak rozumiem, są dowody na to, że "Sok z Buraka" również strona, która obrzydliwe, fałszywe informacje na temat polityków Prawa i Sprawiedliwości publikowała; (strona - przyp. red.) wprowadzająca w błąd wyborców, żerująca na najniższych instynktach, byłą robiona dla Platformy lub jest związane z Platformą, to jest niestety przykre ale nie zaskakuje - stwierdził.

"Urząd Hejtu Warszawy"

"To dzisiaj razem z Olgą Semeniuk nakleiliśmy na urzędzie - siedzibie Biura Marketingu Miasta" - napisał na Twitterze radny z PiS Dariusz Lasocki.

Urząd Hejtu Warszawy. To dzisiaj razem z Olgą Semeniuk nakleiliśmy na urzędzie - siedzibie Biura Marketingu Miasta

Za chwilę konferencja z @OlgaEwaSemeniuk radna #RadaWarszawy sprzed Biura Marketingu #Warszawa.



Sok z Buraka ➡️ Sok z Ratusza ❓

"Jak tam Warszawiacy się czują, jak słyszą, że finansują gościa tworzącego największy ściek w Polsce?"

Do doniesień na temat "Soku z Buraka" odniósł się również europoseł Patryk Jaki. "Jak tam Warszawiacy się czują, jak słyszą, że finansują gościa tworzącego największy ściek w Polsce? Czy uznamy, że to w sumie, to samo co fekalia lecące do Wisły?" - napisał na Twitterze.

Jak tam Warszawiacy się czują, jak słyszą, że finansują gościa tworzącego największy ściek w Polsce? Czy uznamy, że to w sumie, to samo co fekalia lecące do Wisły?

W sierpniu w programie "Wydarzenia i Opinie" na antenie Polsat News Jaki informował, że jego zdaniem politycy opozycji promowali fanpage na Facebooku "Sok z Buraka", na którym były zamieszczane treści wyśmiewające polityków partii rządzącej.

"Do administrowania profilem SzB na Twitterze służy e-mail Kozaka-Zagozdy"

"Sieci" informują, że z SokiemzBuraka związany jest Mariusz Kozak-Zagozda, który wykupił domenę w 2014 roku, strona miałaby również być połączona z profilem na Facebooku. On sam twierdzi jednak, że pozbył się domeny w 2017 roku.

"Mariusz Kozak-Zagozda być może formalnie oddał domenę sokzburaka.pl, ale nie jest prawdą, że nie ma nic wspólnego z hejterskimi profilami SzB w mediach społecznościach. Do administrowania profilem SzB na Twitterze służy jego e-mail, a także używany przez niego numer telefonu" podaje tygodnik.

Według ustaleń "Sieci" Kozak-Zagozda jest zatrudniony w stołecznym ratuszu w biurze marketingu i współpracuje z Klubem Parlamentarnych Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska.

Autorzy dodają, że Mariusz Kozak-Zagozda we wrześniu, październiku i listopadzie 2018 roku wykonuje zlecenia dla KKW Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska (przed wyborami samorządowymi), w kwietniu i maju 2019 r. dla KKW Koalicja Europejska PO-PSL (przed wyborami do PE).

