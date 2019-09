Utonął w trakcie oświadczyn. "Najpiękniejszy dzień naszego życia zmienił się w najgorszy"

Dzień, który mieli zapamiętać jako jeden z najpiękniejszych w ich życiu, zamienił się w koszmar. Mieszkający w Luizjanie Steven oświadczał się swojej partnerce w ośrodku w Tanzanii, gdzie para wynajmowała pokój z podwodnymi widokami. Podczas próby oświadczyn doszło do tragedii. "Nigdy nie poznał mojej odpowiedzi" - napisała wybranka mężczyzny.

Steven Weber Jr. i Kenesha Antoine spędzali wakacje w luksusowym ośrodku wypoczynkowym w Tanzanii. Para wynajmowała bungalow z oszklonym, podwodnym pokojem. Mężczyzna postanowił poprosić tam swoją partnerkę o rękę.

Z relacji Keneshy wynika, że Steven, ubrany w maskę i płetwy, wyszedł z bungalow. W pewnym momencie podpłynął do okna z kartką papieru, na której napisane było: "nie mogę wstrzymywać oddechu wystarczająco długo, by powiedzieć ci o wszystkich rzeczach, które w tobie kocham. Ale... Wszystko co w tobie kocham, kocham jeszcze bardziej z każdym kolejnym dniem".

Następnie przewrócił kartkę na drugą stronę. widniało tam pytanie: "czy wyjdziesz za mnie?".

Kobieta nagrywała zajście telefonem komórkowym. Później opublikowała je na Facebooku. Nagranie urywa się w momencie, gdy Steven wyjmuje z kieszeni pudełko z pierścionkiem zaręczynowym, a następnie płynie ku górze, chcąc wydostać się na powierzchnię. Chwilę później mężczyzna utonął.

WIDEO - Kolejny huragan atakuje Irlandię i Wielką Brytanię. "Brian" dmucha z prędkością 130 km/h. Polska bezpieczna Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

las/zdr/ polsatnews.pl, Fox News