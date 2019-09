"Szanujemy się na drodze". Kidawa-Błońska odpowiada na słowa Jakiego z "Śniadania w Polsat News"

- Jeżeli tir jeździ niezgodnie z przepisami, rzeczywiście dla rowerzysty może się to skończyć tragicznie - powiedziała kandydatka KO na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska. Odniosła się tym samym do słów europosła Patryka Jakiego w Polsat News, który mówił, że debata Kidawy-Błońskiej z premierem lub prezesem PiS byłaby "zderzeniem rowerzysty z ciężarówką".

Jaki, pytany przez Dariusza Ociepę w "Śniadaniu w Polsat News" dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie chce wziąć udział w debacie z Małgorzatą Kidawą-Błońską, odpowiedział: "to jak zderzenie rowerzysty z ciężarówką". -Może to porównanie powinno być lepsze, ale w tej chwili Małgorzata Kidawa-Błońska ma problem, żeby dobrze reprezentować elektorat Platformy, bo 50 proc. tego elektoratu jej nie rozpoznaje. Znajmy proporcje w polityce - dodał Jaki.

Do słów byłego kandydata na prezydenta Warszawy odniosła się kandydatka na premiera z Koalicji Obywatelskiej. - Jestem gotowa na debatę, ale ona musi być przygotowana. Rozumiem, że PiS boi się debaty ze mną, boi się prezes Kaczyński rozmowy o wizji Polski. To jest ich sprawa. Ja się takich debat nie boję - podkreśliła Kidawa-Błońska w rozmowie z dziennikarzami.

- Jeżeli tir jeździ niezgodnie z przepisami, rzeczywiście dla rowerzysty może się to skończyć tragicznie. Ale jeżeli szanujemy się na drodze - to mogą być i tiry i rowerzyści, a rowerzystów jest więcej - dodała.

- Ja bym na to, żeby mówić o sobie, jak o tirze nie wpadła" - powiedziała.

Dopytywana, czy odmowa PiS w kwestii przeprowadzenia debaty jest normalna powiedziała: - Właściwie co kampania to przedstawiciele PiS-u unikają debat. Debat nie ma. Właściwie ostatnią debata była chyba debata w 2010 r. i od tego czasu głównych debat nie było, a szkoda, bo to jest czas kampanijny i dobrze zorganizowana debata byłaby dla wyborców ciekawym doświadczeniem i mają do tego pełne prawo - zaznaczyła.

