Kolejna awaria w oczyszczalni ścieków "Czajka". Jest doniesienie do prokuratury

Radny Sebastian Kaleta zaapelował do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o dymisję zarządu i rady nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie, w związku z awarią spalarni odpadów w Oczyszczalni Ścieków "Czajka". - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska złożył doniesienie do prokuratury i do CBA - poinformował minister środowiska Henryk Kowalczyk.