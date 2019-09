We Francji rozbił się belgijski myśliwiec F-16

"Samolot ten wystartował z Florennes (na południu Belgii) i zmierzał do bazy lotnictwa (francuskiej) marynarki wojennej Lann-Bihoue" - podała prefektura. Jak dodano, dwóm pilotom udało się katapultować przed katastrofą, "obaj zostali znalezieni i żyją".

Breaking: A Belgian F-16 fighter jet has crashed in #Pluvigner in western France .

One of the pilots is caught on a high-voltage electricity line and rescue efforts are underway. pic.twitter.com/3HKrfxSsXU