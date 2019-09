PiS ze znaczną przewagą, ale bez większości konstytucyjnej. Prognoza wyborcza

"PiS może liczyć na 45,7 proc. głosów, co jest równoznaczne 246 mandatom w Sejmie. To oznacza, że partia Jarosława Kaczyńskiego otrzymałaby o 15 mandatów więcej, niż potrzebne jest do osiągnięcia samodzielnej większości parlamentarnej. Równocześnie, PiS zabrakłoby 30 mandatów do liczby 276 (przy tym wyniku partia mogłaby odrzucić weto prezydenta), a także 61 mandatów do większości konstytucyjnej (2/3 wszystkich mandatów)" - podkreślił Onet.

Jak zaznaczono, kolejną partią z najwyższym wynikiem byłaby Koalicja Obywatelska, która uzyskałaby 28,7 proc. głosów, co dałoby jej 146 mandatów.

Koalicja Polska w Sejmie, Konfederacja pod progiem wyborczym

"Według prognozy na trzecim miejscu plasuje się Lewica, która może liczyć na poparcie 13,3 proc. wyborców. Jeśli udałoby jej się osiągnąć taki wynik, oznaczałoby to, że w Sejmie zasiądzie jej 54 przedstawicieli" - podał portal.

Prognozowane poparcie dla Koalicji Polskiej (sojuszu PSL i Kukiz’15) w połowie września wyniosło 6,5 proc., co przekłada się na 13 mandatów. Jednego przedstawiciela do Sejmu wprowadziłaby Mniejszość Niemiecka. Jak pokazuje prognoza, pod 5-procentowym progiem wyborczym znajduje się Konfederacja, która uzyskałaby wynik 4,2 proc. Poparcie dla innych komitetów szacowane jest na poziomie 1,4 proc.

Najwięcej mandatów dla PiS w stolicy

PiS najwięcej mandatów miałby w Warszawie - 15 posłów z obu warszawskich okręgów wyborczych, 12 posłów z Rzeszowa, 10 z Lublina, po 9 w Kielcach, Nowym Sączu i Białymstoku. KO w Warszawie miałaby uzyskać w obu okręgach 13 posłów, po 6 we Wrocławiu, w Gdyni i Gdańsku.

Lewica zdobyłaby cztery miejsca z Warszawy (oba okręgi), ale żadnego w Nowym Sączu czy Tarnowie. PSL - Koalicja Polska w Kielcach uzyskałaby dwa mandaty poselskie, ale żadnego we Wrocławiu, Poznaniu czy Warszawie.

Badania.pro do prognozowania preferencji partyjnych używa modelu statystycznego, który opiera się na długoterminowym śledzeniu sondaży następujących ośrodków badawczych: IBRiS, Estymator, Kantar, Pollster, CBOS, Ipsos, Indicator oraz DobraOpinia.

WIDEO - "PiS kłusowało na naszych posłów, nie wyobrażam sobie takiej koalicji" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/ PAP