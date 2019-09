Komisja transportu PE odrzuciła wniosek o odesłanie pakietu mobilności do KE

W głosowaniu wzięło udział 49 europosłów, z których 30 było przeciw odesłaniu projektu do KE, a 19 za.

Chodzi o regulacje z pakietu mobilności, zakładające m.in. objęcie przewoźników drogowych przepisami o delegowaniu pracowników. Wzbudzają one w Unii Europejskiej wiele kontrowersji; część państw członkowskich, w tym Polska, jest im przeciwna, wskazując ich protekcjonistyczny charakter.

Sektor transportu drogowego jest szczególnie silny w Polsce, a polskie firmy doskonale radzą sobie na rynku unijnym. Kraje zachodnie uważają jednak, że konkurencja ze strony firm z Europy Środkowo-Wschodniej zabiera im miejsca pracy.

W kwietniu regulacje przyjął Parlament Europejski poprzedniej kadencji. Do ich wejścia w życie potrzebny był jednak jeszcze kompromis z Radą UE (państwami członkowskimi) w negocjacjach nad ostatecznym kształtem zapisów. Czasu na te rokowania zabrakło z uwagi na to, że 18 kwietnia zakończyła się kadencja PE. We wrześniu sprawa wróciła do europarlamentu, bo komisja transportu, mimo poparcia na sesji, musi dać zielone światło do rozpoczęcia negocjacji.

prz/ PAP