Jaruzelska, Senyszyn i Korwin-Mikke w Polsat News. Transmisja od 19:15

Monika Jaruzelska, która z list SLD dostała się do Rady Warszawy, nie znalazła się na listach Lewicy do Sejmu. O sporach po lewej stronie sceny politycznej Dorota Gawryluk porozmawia z kandydatką do Senatu komitetu Polska Lewica. "Gość Wydarzeń" w Polsat News i na polsatnews.pl od 19:15.