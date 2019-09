20 zabitych i niemal 100 rannych w zamachu w Afganistanie. W eksplozji ucierpiał szpital

Według gubernatora prowincji Zabul, Rahamatullaha Jarmala, z powodu eksplozji ucierpiał także pobliski szpital. Do aktu terroru przyznali się talibowie, których rzecznik Kari Jusuf Ahmadi poinformował o "męczeńskim ataku na siedzibę wywiadu (NDS)".

Wcześniej gubernator mówił o 10 zabitych i 85 osobach z obrażeniami.

To kolejny w tym tygodniu zamach w Afganistanie. We wtorek co najmniej 46 osób zginęło, a 70 zostało rannych, w dwóch atakach, do których doszło podczas wiecu wyborczego prezydenta kraju Aszrafa Ghaniego w prowincji Parwan oraz w eksplozji w stołecznym Kabulu.

Wkrótce więcej informacji.

WIDEO - Eksplozja na przyjęciu weselnym. Zginęły 63 osoby, 182 zostały ranne Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

