"Złota rączka" za darmo naprawi zamek, czy kontakt. Program dla seniorów w Kraśniku

- W takiej drobnej sprawie jak wymiana klamki, kontaktu czy też naprawa cieknącego kranu przychodzi osoba, która to po prostu seniorowi to naprawia - mówi Wojciech Wilk, burmistrz Kraśnika.

W mieście seniorzy nic nie płacą za usługę, której koszt nie przekracza 30 zł. Miasto przeznaczyło na taką pomoc w sumie 10 tys. zł.

- Bym tak wiedziała, że to trzeba nasmarować, to bym nasmarowała sama masełkiem albo smalcem - powiedziała jedna z mieszkanek Kraśnika, która wezwała "złotą rączkę" do naprawy zgrzytającego zamka.

Z usługi korzystają m.in. ludzie, którzy wcześniej nie chcieli na własną rękę szukać kogoś do naprawy, bojąc się, że będzie to za drogie lub zostanie źle wykonane.

- Nasi seniorzy naprawdę cieszą się z drobiazgów, a ta złota rączka dla nich to naprawdę takie jakby coś wielkiego - mówi Wiesława Lendzion, przewodnicząca Rady Seniorów w Kraśniku.

"Nasi seniorzy naprawdę cieszą się z drobiazgów"

Podobny program funkcjonuje już w Poznaniu, który przygotował dla seniorów pakiet usług pod nazwą Viva Senior, w skład którego wchodzi m.in. usługa "Złota Rączka dla Seniora" czyli bezpłatna pomoc przy drobnych, domowych usterkach. Program skierowany jest do osób, które mają 65 lat i więcej, a które wcześniej zostaną zakwalifikowane do programu decyzją koordynatora.

W Warszawie, gdzie też ceny usług są wyższe, seniorom w wieku powyżej 75 lat miasto razem m.in. z PCK zaczęło sponsorować drobne naprawy do kwoty 180 zł.

- Zapotrzebowanie przerosło nasze założenia - powiedziała Irena Dróżdż z mazowieckiego oddziału PCK.

Pula bezpłatnych napraw już się wyczerpała, ale szykowana jest kolejna, w której z pomocy będzie mogło skorzystać kilkaset osób.

WIDEO - Zaszyli w ciele kobiety ponad 30-centymetrową łyżkę chirurgiczną. 33-latka zmarła Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dc/ml/ Polsat News, polsatnews.pl