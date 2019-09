Zawieszono lekarza, który w ciele 33-latki zaszył łyżkę chirurgiczną

W szpitalu pracuje specjalna Komisja ds. Zdarzeń Niepożądanych, która wezwała do wyjaśnień także inne osoby uczestniczące w operacji, podczas której pozostawiono w ciele 33-letniej pacjentki łyżkę chirurgiczną. Jak dowiedział się reporter Polsat News, niewykluczone są konsekwencje wobec nich.

Dyrektor szpitala: ta sytuacja nie powinna się wydarzyć

W najbliższym czasie zaplanowano sekcję zwłok kobiety. Próbki z niej będą przekazane do badań histopatologicznych do szpitala w Poznaniu. by potwierdzić lub wykluczyć, czy bezpośredni związek ze śmiercią 33-latki miało pozostawienie narzędzia.

Specjaliści ze szpitala w Poznaniu, do którego trafią próbki, sprawdzą też, czy pacjentce nie dolegało nic innego, o czym wcześniej nie wiedzieliby medycy.

Dyrekcja konińskiej placówki przyznaje, że doszło do błędu. - Zgodnie ze wszystkimi procedurami medycznymi, ta sytuacja nie powinna się zdarzyć. Natomiast stało się, że narzędzie ważące ok. 0,5 kg zostało zaszyte w ciele pacjentki - przyznał w rozmowie z Polsat News dyrektor lecznicy Leszek Sobieski.

Śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci

Kobieta trafiła do konińskiego szpitala pod koniec sierpnia. Po operacji skarżyła się na silne bóle brzucha. W trakcie następnej, przeprowadzonej dwa dni później operacji, lekarze wyjęli z jej ciała pozostawione tam w trakcie pierwszego zabiegu narzędzie chirurgiczne. 33-latka zmarła 5 września.

Jak powiedziała we wtorek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koninie prok. Aleksandra Marańda, zawiadomienie w tej sprawie złożyli w miniony piątek w konińskiej prokuraturze rejonowej krewni kobiety.

- Postępowanie prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi kara do 5 lat więzienia oraz narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi trzyletnie więzienie - podała.

