Powstaje największy na świecie apartamentowiec. Ceny mieszkań zaczynają się od 7 mln dolarów

Budowa wieży "Central Park", która będzie mieć 123 piętra i 472 metry wysokości, kosztowała 3 mld dolarów.

Budynek zdetronizuje mieszczący się także w Nowym Jorku apartamentowiec "432 Park Avenue". Najwyższy do tej pory budynek mieszkalny świata powstał w 2015 roku i liczy 426 metrów wysokości, czyli o 46 metrów mniej od powstającego "Central Park".

- Zawsze marzyłem o zbudowaniu wieżowca w Nowym Jorku. To wspaniałe uczucie, tym bardziej, że jest to najwyższy budynek mieszkalny na świecie. To wielki zaszczyt - powiedział Adrian Smith, jeden z architektów apartamentowca.

W budynku znajdzie się 179 luksusowych apartamentów o powierzchni od 133 do nawet 1625 metrów kwadratowych.

63 miliony dolarów za pięciopokojowy apartament

Jednym z największych atutów wieżowca jest panorama Nowego Jorku. "Central Park" swoim mieszkańcom i użytkownikom gwarantuje widok na Manhattan czy rzekę Hudson.

Ceny w wieży "Central Park" zaczynają się od prawie 7 milionów dolarów za dwupokojowe mieszkanie na 33. piętrze. Za 63 miliony dolarów można kupić pięciopokojowy apartament na 120. piętrze.



- Jesteśmy w jednym z największych miast na świecie, także nie jest trudno tu o inspirację. Kiedy patrzysz na panoramę Nowego Jorku, to myśl o tym, że w jakiś sposób też odegrałeś rolę w jej tworzeniu, jest niesamowita - powiedział Gordon Gill, jeden z architektów apartamentowca.

Na mieszkańców budynku czekać będzie szereg udogodnień, takich jak baseny, SPA, teatr, bar z cygarami czy sala balowa mogąca pomieścić 126 osób.

Pierwsze siedem pięter nowej wieży zajmie dom towarowy sieci "Nordstrom" o powierzchni 28 tys. metrów kwadratowych.

Central Park Tower ma zostać ukończony pod koniec 2020 roku.

dc/luq/ Polsat News