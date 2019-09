100 tys. osób wygrało w Chorwacji proces z bankami ws. kredytów we frankach

Ponad 100 tys. osób wygrało w Chorwacji proces z bankami dotyczący nieudzielenia właściwych informacji o kredytach udzielonych we frankach szwajcarskich. We wtorek tamtejszy Sąd Najwyższy oddalił wniosek banków o rewizję wyroku w tej sprawie wydanego wcześniej przez sąd niższej instancji. W 2013 roku sąd uznał, że banki naruszyły prawa klientów, bo nie poinformowały ich właściwie o ryzykach.

W 2013 roku chorwacki sąd nakazał bankom przewalutowanie kredytów na chorwackie kuny po kursie, który obowiązywał, gdy pożyczki te były zaciągane. Ponadto sąd zobowiązał kredytodawców do zastosowania stałej stopy procentowej.

Sąd Najwyższy niszczy nadzieje banków

Kurs franka szwajcarskiego było o połowę niższy, gdy kredyty we frankach były zaciągane.

Banki odwołały się od tej decyzji, ale wtorkowy wyrok Sądu Najwyższego położył kres ich apelacjom.

Stowarzyszenie Franak (po chorwacku: frank - red.) reprezentujące 125 tys. osób, które ucierpiały z powodu pożyczek we frankach szwajcarskich, oznajmiło we wtorek, że wyrok sądu otwiera drogę do wystąpienia o odszkodowania dla jego członków.

100 mld we frankach w Polsce

- Suma kredytów frankowych w Polsce, które zostały jeszcze do spłacenia to jest 100 mld zł - powiedział Jacek Brzeski, ekspert ekonomiczny Polsat News.

- Klienci, którzy są zadłużeni w sumie na 2 mld zł skierowali swoje sprawy do sądów - powiedzieł Brzeski i zaznaczył, że klienci coraz częściej wygrywają sprawy.

Jak powiedział, frankowicze oczekują decyzji Europejskiego Trybunału Unii Europejskiej, który na przełomie września października ma wydać opinię w sprawie kredytów frankowych. Dotyczy to części kredytów zaciągniętych przez Polaków, tzw. pożyczek indeksowanych do franka i innych walut.

Wyrok TSUE na przełomie września i października

Zdaniem Brzeskiego szanse kredytobiorców na przewalutowanie kredytów na złotówkę przy zachowaniu korzystnego oprocentowania i po korzystnym kursie z daty zaciągnięcia pożyczki mogą wzrosnąć po wyroku TSUE.

Co którzy są zadłużeniu we franku spłacają kredyty lepiej niż ci, którzy zaciągnęli je w złotówkach. Powyżej 90 dni ze spłatą raty zalega 1,1 procent frankowiczów. Zwłokę taką zanotowano u 1,4 proc. klientów, którzy mają pożyczkę hipoteczną w złotówkach.

hlk/ PAP, Polsat News, polsatniews.pl